Reprodução/PRF-PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou por volta das 16 horas que a BR 277, km 23, em Morretes, sentido Litoral está com interdição total. Desta vez não foi por causa do afundamento da pista e nem deslizamento de terra, mas em virtude de incêndio em veículo de carga do tipo bitrem. A equipe da PRF já está no local.

Antes do acidente, a rodovia já registrava lentidão nos quilômetro 33 no sentido Litoral e no quilômetro 42 no sentido Curitiba.