Colaboração

A pista sentido Santa Catarina da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, foi interditada no início da tarde deste domingo (23) por causa do incêndio em um veículo.

Segundo a a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, não há previsão para liberação no no km 674 da BR-376/PR. Equipes da concessionária atuam no local.