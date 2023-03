A Unimed Curitiba aproveita a realização da sua Assembleia Geral Ordinária nesta quinta-feira (30) para vacinar seus médicos cooperados contra a gripe. “Todos os anos, fazemos um esforço de vacinação para imunizar o maior número possível de médicos, pois são eles que estão à frente do atendimento nos consultórios, ambulatórios e hospitais e ficam mais vulneráveis às gripes. Além disso, estendemos a vacinação a todos os colaboradores como forma de demonstrar na prática o nosso apoio incondicional à vacinação de toda a população”, destaca Rached Hajar Traya, presidente da Unimed Curitiba.

A partir de sábado (1º de abril), a vacina da gripe estará disponível para atendimento a toda população de Curitiba e região. O imunizante (Influenza Tetravalente 2023) é indicado para pessoas de todas as idades, exceto bebês com menos de seis anos, e protege contra quatro sorotipos.

A vacinação acontecerá exclusivamente na Megaunidade da Unimed Laboratório (av. Iguaçu, 1815 – Água Verde), em estrutura especialmente montada no subsolo. Os horários são de segunda a sexta-feira, das 7 às 19h; aos sábados, das 7 às 14h; e nos domingos e feriados, das 7 às 12h. A dose custa R$ 70,00 para clientes Unimed Curitiba e R$ 75,00 para particular e cartão POP.

Os interessados na vacina podem agendar previamente a aplicação para agilizar o atendimento e evitar filas. Basta fazer um cadastro prévio pelo site www.unimedlab.com.br, pelo atendimento automatizado da LULI (Linha Unimed Laboratório Inteligente) ou pelo aplicativo Unimed Laboratório Curitiba. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone ou WhatsApp (41) 3021-5252.

A gripe é uma doença viral comum que afeta milhões de pessoas todos os anos. Embora a maioria das pessoas se recupere rapidamente, alguns casos podem levar a complicações graves. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. A vacina da Unimed Laboratório deste ano protege contra duas novas cepas do vírus: a A/H1N1pdm09 e A/H3N2. As doses estão disponíveis até acabarem os estoques.

De acordo com o médico cooperado Unimed Curitiba, especialista em infectologia e epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, Moacir Pires Ramos, é importante tomar a vacina o quanto antes, pois a maior circulação viral no Paraná começa em abril e vai até o final do inverno, em setembro. “É preciso lembrar que o efeito da vacina se dá de 10 a 15 dias após a aplicação. Por isso, reforçamos a necessidade de tomar a vacina o quanto antes, ainda durante o mês de abril”, alerta.

SERVIÇO:

Megaunidade da Unimed Laboratório, Av. Iguaçu, 1815 – Água Verde.

Os pacientes podem utilizar o estacionamento conveniado City Park (rua Cel. Dulcídio, 1411).

Mais informações: (41) 3021-5252

Valores: R$ 75 (particular) e R$ 70 (clientes Unimed Curitiba).