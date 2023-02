Danilo Avanci/SESA

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), inicia oficialmente na segunda-feira (27) a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente da Pfizer. O lançamento da campanha será em uma aldeia indígena, no sudoeste do Estado, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – Litoral Sul e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR).

Nesta primeira fase da campanha, as vacinas são destinadas para a população acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

“Iniciamos mais uma fase de vacinação no Paraná. Ainda não saímos da pandemia, portanto, manter a vacinação em dia, principalmente com essas doses atualizadas contra o coronavírus, permite uma proteção mais efetiva, evitando as formas mais graves da doença”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

No total, cerca de 2.318.337 paranaenses fazem parte dos grupos prioritários, segundo estimativa populacional do governo federal. A expectativa da Sesa é de que 964.226 pessoas, pertencentes aos grupos da primeira fase, possam ser imunizadas. A previsão é de que o Estado deva receber mais doses para complementar esta etapa.

A segunda etapa está prevista a partir de março e engloba pessoas de 60 a 69 anos. A terceira etapa da vacinação abrange gestantes e puérperas, enquanto a quarta será direcionada a trabalhadores de saúde. Já na quinta fase, será voltada para a vacinação de pessoas com deficiência permanente, privados de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Curitiba recebeu na quinta-feira (23/2) o primeiro lote da vacina bivalente contra a covid-19. São 28 mil doses destinadas à imunização de moradores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), de acamados de 70 anos ou mais e da população indígena.

A vacinação terá início na segunda-feira (27/2) com a visita das equipes da SMS nas instituições e residências desse grupo.