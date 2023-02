Feriado deve vir com pancadas de chuva diárias (Fernando Frazão/ABr)

Foliões das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem passar os dias de carnaval com chuvas volumosas, ventos fortes e frio. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o volume de chuvas deve atingir entre 60 e 100 milímetros (mm) por dia, no centro-sul do país. As informações são da Agência Brasil.



A frente fria que avança pelo Sul deve atingir mais fortemente os estados de Santa Catarina e Paraná, com tempestades, ventos fortes e queda de granizo. Para os dois estados, o instituto emitiu alerta no nível laranja (https://alertas2.inmet.gov.br/42352 ), pois o acumulado de chuvas pode chegar a 100 mm em 24 horas, com ventos de até 100 km/h.



A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), também é de tempo chuvoso nos próximos dias. Nesta sexta-feira (17), em Curitiba, o dia deve ficar encoberto a maior parte do tempo, com pancadas de chuva de manhã e à tarde.



No sábado (18) e domingo (19), as temperaturas caem, e podem chegar à mínima de 14ºC. As máximas oscilam pouco acima de 20ºC no sábado e podem cair a 18ºC no domingo. Na segunda-feira (20) e terça (21),m as médias sobem.



Além disso, a previsão de longo prazo para o resto do mês é de chuva quase todos os dias na Capital. O sol volta a aparecer e estia na virada para março.



As fortes chuvas e ventos podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos, deslizamentos de terra, desmoronamentos, descargas elétricas, estragos em plantações, entre outros, adverte o comunicado do Inmet.