Daniel Castellano / SMCS

O Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou ontem alerta para a possibilidade de temporais nos estados do Sul do País, incluindo áreas no Paraná. O alerta é laranja, com grau de severidade em perigo.



O alerta começa às 10 horas e segue até o final da noite, e abrange praticamente todo o Estado.

Segundo o alerta, algumas áreas podem term chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.



O clima instável deve prosseguir no Paraná pelo fim de semana e os últimos dias de fevereiro além da primeira semana de março.