A inovação é a marca de uma administração que planeja e projeta no presente, um futuro sustentável e ordenado. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) destaca no portfólio de projetos de 2022 equipamentos públicos sustentáveis, como a Escola Solar no Vale do Pinhão, a Rua da Cidadania e a Fazenda Urbana na CIC, intervenções para mudança da matriz energética do transporte, novas calçadas e estrutura cicloviária para a mobilidade limpa e ativa.

Selo Clima Paraná

O portifólio de projetos estruturantes, gestados no instituto e contratados por Curitiba, bem como as iniciativas para a sustentabilidade desenvolvidas pelo instituto de planejamento, garantiram ao Ippuc a certificação pelo Selo Clima Paraná 2022, na Categoria A/Mercado Interno. O Selo Clima Paraná é concedido pelo Governo do Estado a instituições com maior engajamento em projetos e ações voltadas à sustentabilidade e ao cumprimento da agenda mundial de enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas.

Para a sua classificação, o Ippuc teve avaliados inventários de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e ações ESG (Ambiental, Social e de Governança) alinhadas aos compromissos da Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), as campanhas Race to Zero e Race to Resilience e à Declaração de Edimburgo.

Escola Solar Integral

Também como parte de estudos e propostas desenvolvidas pelo Ippuc, o Vale do Pinhão será endereço de um complexo educacional inovador que irá contar com escola integral, Centro Municipal de Educação Infantil e Farol do Saber e Inovação, num ambiente abastecido por energia renovável.

Desenvolvido pelo Instituto, o estudo preliminar do complexo educacional, onde irão funcionar a Escola Municipal Irmãos Rebouças, o CMEI Enedina Alves Marques e o Farol do Saber e Inovação Pamphylo D´Assunção já foi aprovado pelo prefeito. Pelo menos 1.000 crianças serão atendidas no novo empreendimento de ensino municipal, das quais 600 na escola integral e 400 no CMEI, que será implantado na Rua Engenheiros Rebouças, 1.255.

Nova Fazenda Urbana

Depois do Cajuru, o bairro CIC irá ganhar a segunda Fazenda Urbana da cidade, junto ao Parque dos Tropeiros. Elaborada pelo Ippuc, a proposta segue diretrizes da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e contará com o suporte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) para a implantação.

A Fazenda Urbana do CIC irá ocupar uma área de cerca de 11 mil metros quadrados anexa ao Parque dos Tropeiros. A estrutura contará com espaço de cultivo sustentável de alimentos, sede com áreas de administração, núcleo Regional da SMSAN, ecoworking e salas de aula, conferências e reuniões e ainda um Armazém da Família, com foco em produtos regionais e de agricultura familiar.

Casa Lerner e Solar do Barão

Revitalização e restauro da Casa Lerner, imóvel situado na Rua Riachuelo em frente ao Cine Passeio, para abrigar uma escola de games e artes digitais integrada ao Solar do Barão. Com projetos executivos contratados pelo Ippuc em fase de conclusão, os espaços irão ligar os mundos do cinema e da gravura e fazer do complexo que liga a Casa Lerner e ao Solar do Barão uma escola jogos de animação.

Equipamentos de Saúde

Neste ano de 2022, o Ippuc encaminhou, sob a orientação da Secretaria Municipal da Saúde (SMC), estudos para a reconstrução, com instalações mais modernas, do Hospital do Bairro Novo.

Também estão em estudo no Ippuc, o projeto de reconstrução da Unidade de Saúde Bacacheri, a requalificação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a ampliação da Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, para que a Farmácia daquela US tenha acesso independente.

Turismo

O Ippuc também conta com estudos de melhorias da cobertura da Torre Panorâmica de Curitiba para melhor acomodar a espera dos visitantes deste importante ponto turístico da cidade e ampliação do Museu da Telecomunicação. Com a finalização dos estudos seguirá a contratação dos projetos executivos.

Novo site e portal GeoCuritiba

O Ippuc lançou em 2022 um novo site com foco nos serviços ao cidadão e versão reponsiva (acessível para celulares). Outra novidade do site é a plataforma GeoCuritiba, com mapeamento completo do município, desde a modelagem e elevações dos terrenos, em informações geradas por levantamento a laser de precisão, até dados de todas as edificações da cidade e modelo 3D realístico.

Ainda no GeoCuritiba está o Mapa Cadastral, que informa a relação do imóvel com os seus dados cadastrais. Na Base Cartográfica, construída conforme a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), é possível realizar a interpretação geométrica, função importante para a elaboração de projetos e estudos, com informações precisas que não são fornecidas pelo Google Maps.

Hipervisor Urbano

Está em desenvolvimento pelo Ippuc, o projeto do Hipervisor Urbano para o funcionamento de uma gestão integrada da cidade, fortemente apoiada em informação, estruturação de processos e monitoração contínua. O Hipervisor fornecerá produtos de informação inteligentes aos diversos níveis de gestores municipais, bem como ferramentas de acompanhamento das soluções adotadas que permitam uma monitoração adequada e a geração de conhecimento. O projeto contará com funções de análise e processamento para lidar com volumes grandes de dados (big data) em alta velocidade (chegando a real time) e ainda oferecerá uma interface limpa, com informações integradas e de rápida assimilação.

Cooperação com o Japão

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) formalizaram, em 2022, novo intercâmbio técnico para o desenvolvimento de projetos urbanos com vistas ao envelhecimento da população, a prevenção e resposta a desastres climáticos e inovação para a sustentabilidade. A cooperação entre as partes será pelo período de dois anos e prevê a capacitação de técnicos do Ippuc e da Prefeitura de Curitiba e a troca de experiências com equipes japonesas para a formulação de políticas públicas inovadoras, e o desenvolvimento de projetos orientados à sustentabilidade urbana.

Eletromobilidade

Por intermédio do Ippuc, Curitiba como integrante da TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative) e-Bus Mission promoveu, em maio de 2022, o Workshop de Implementação de Ônibus Elétricos com a participação de representantes da prefeitura, de empresas fabricantes, integradores de soluções e operadores.

Também foi iniciado o estudo de pré-viabilidade pela empresa Steer contratada pelo Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) para desenvolver o estudo de pré-viabilidade para a descarbonização/ eletrificação do transporte público em Curitiba. O estudo, com o suporte do Ippuc e Urbs, envolve a avaliação dos planos operacionais das linhas, considerando as tecnologias do ônibus de propulsão elétrica e de infraestrutura de recarga (sistemas e estratégias de recarga) dos corredores Linha Inter 2 e o BRT Leste/Oeste.

Mobilidade como serviço

Somados aos investimentos em infraestrutura viária, novos terminais e equipamentos, a efetivação da mobilidade sustentável passa pela tecnologia ao alcance do usuário. Essa inovação tem por base a implantação, em Curitiba, da plataforma Mobility as a Service (MaaS), prevista no plano de governo do prefeito Rafael Greca.

O Ippuc, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), deu encaminhamento ao processo de implantação do MaaS, com a realização de um workshop no qual foi definido o escopo da ferramenta e a modelagem de contratação de um desenvolvedor para elaborar a nova plataforma de suporte ao serviço de transporte. A plataforma de mobilidade deve reunir diversos serviços para melhorar a jornada do usuário, entre eles os horários de ônibus, itinerários, integração com diferentes modais e diferentes meios de pagamento. A previsão é contratar o projeto piloto de MaaS para Curitiba no primeiro semestre de 2023, como forma de ampliar cada vez mais o número de usuários do sistema.

Sistema de Mobilidade Urbana Integrada

Em junho de 2022 foi formalizado, no Ippuc, protocolo de intenções do município de Curitiba, governo federal e o governo do Estado para viabilizar o projeto de aprimoramento do sistema de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O protocolo prevê a elaboração de um modelo de gestão integrada e interfederativa da mobilidade urbana para a RMC.