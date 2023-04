Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE) elegeu as melhores práticas educacionais do Brasil. O grande vencedor da categoria Inovação Acadêmico Pedagógico foi o projeto BeAgro Integrado, a vertical do agronegócio do Grupo Integrado, instituição que fica no município de Campo Mourão (PR). A cerimônia de entrega aconteceu em São Paulo, durante o maior congresso educacional do Brasil.

Realizado pela consultoria Humus, o PNGE é uma referência nacional, incentiva e valoriza as práticas eficazes de gestão educacional, destaca e reconhece as ações bem-sucedidas nas instituições de ensino do país.

Para Fabrício Pelloso Piurcosky, que coordena o Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão do Integrado, o prêmio é “um reconhecimento de um trabalho sério, realizado por uma instituição que é referência em educação e que agora se posiciona como o principal ecossistema de formação no agronegócio brasileiro”.

Sobre o projeto vencedor

A BeAgro Integrado é um ecossistema inovador no Brasil, traz soluções diferenciadas que ajudam a gerir a carreira do estudante de Agronomia desde quando ele pensa em fazer a graduação superior, até depois de formado.

A iniciativa se baseia em três pilares – educação, inovação, sustentabilidade – tem parcerias com outras instituições de ensino, inúmeras empresas do segmento e com a AgTech Garage; um dos maiores hubs de inovação do mundo que ajudam a tornar o agronegócio brasileiro mais inclusivo, competitivo e sustentável.

A BeAgro Integrado tem conexões com mais de 900 agrotechs, realiza o Celeiro do Agro [desafio de inovação com problemas reais para que os estudantes criem e desenvolvam soluções práticas] e bootcamps regulares com apoio de companhias do setor.

A BeAgro Integrado também adquiriu uma startup de capacitação para cooperativas, ajudou ex-aluno a criar uma empresa de pesquisa e melhoramento genético, avaliada em mais de R$ 28 milhões, e criou um currículo educacional totalmente inovador no Brasil e já validado pelo mercado.

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na BeAgro Integrado passam de R$ 500 mil e os resultados já aparecem. O Centro Universitário Integrado registra aumento de 30% no número de estudantes matriculados no curso de Agronomia.