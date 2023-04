SMCS

Começam nesta quarta-feira (12) as inscrições para o processo de escolha dos conselheiros tutelares de Curitiba. Os pré-candidatos têm prazo até o dia 11 de maio para se candidatar. A eleição está marcada para o dia 1º de outubro, quando serão escolhidos dez conselheiros titulares e dez suplentes.



Podem se candidatar para a função pessoas com idade igual ou maior que 21 anos, com no mínimo ensino médio e que comprovem experiência de no mínimo três anos na promoção, proteção e defesa dos direitos de criança e adolescentes.