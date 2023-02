(Arquivo/ABr)

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) acontecem de 28 de fevereiro até 3 de março de 2023. O Programa concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica para alunos sem diploma de nível superior.

Já o FIES terá as inscrições abertas de 7 a 10 de março de 2023. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior não concede bolsas de estudo, mas atua como um empréstimo do Governo Federal.

Segundo o Ministério da Educação, o Prouni terá 288.112 bolsas, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais. Ao todo, são 14.346 cursos de graduação de 995 instituições privadas no País.