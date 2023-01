Divulgação/Fiep

Até o dia 3 de fevereiro, estão abertas as inscrições para a 2ª prova presencial do Vestibular de Verão 2023 das Faculdades da Indústria. A prova acontece no sábado, 4 de fevereiro, das 10h às 12h30 e o resultado será divulgado no dia 8 de fevereiro, a partir das 18h, em página específica para o resultado.

O vestibular vale como Concurso de Bolsas, ou seja, o 1º colocado na classificação geral nas provas por Faculdade ganha uma bolsa de estudos integral para a graduação escolhida, conforme critérios estabelecidos no Edital.

Além da prova presencial, as Faculdades da Indústria também estão com inscrições abertas para a prova on-line, até o dia 17 de março de 2023, que pode ser realizada logo após a inscrição do usuário ou assim que desejar, com usuário e senha do candidato.

Ao todo, estão sendo ofertadas 960 vagas para 15 cursos: sete Engenharias (Automotiva; Energias; Produção; Software; Elétrica; Mecânica; e Mecatrônica), quatro cursos Superiores de Tecnologia (Automação Industrial, Design de Moda, Fabricação Mecânica e Logística), além dos tradicionais bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Sistemas de Informação, organizados entre as unidades de Curitiba, São José dos Pinhais e Londrina, conforme estabelecido no Edital.

O resultado obtido pelo candidato nas edições de 2019 a 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) poderá ser aproveitado para ingresso nos cursos de graduação, em Edital e processo seletivo exclusivo para nota ENEM.

A taxa de inscrição para o Vestibular de Verão 2023 das Faculdades da Indústria é gratuita. O candidato pode verificar a relação completa de cursos disponíveis para as unidades de Curitiba, Londrina e São José dos Pinhais, assim como o Edital, diretamente na página de editais.