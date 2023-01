Para os casais que querem formalizar a união, o casamento coletivo gratuito é uma alternativa que permite compartilhar a felicidade com toda a comunidade. O evento acontece a cada dois anos em Curitiba e é promovido pelo programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e o Serviço Social do Comércio (Sesc) Cidadão.

A cerimônia será realizada na Arena da Baixada, no dia 25 de março. As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 10 de março.