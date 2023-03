(Franklin de Freitas)

Os casais que ainda não fizeram a sua inscrição para o casamento coletivo têm até o dia 17 de março para providenciar toda a sua documentação, basta ir até o Cartório de Registro Civil mais próximo, ou na Secretaria de Ação Social do seu município. Isso vale também para quem mora na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



Já na capital, os interessados devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social para fazer a documentação necessária para o enlace.



O casamento coletivo será realizado no dia 25 de março, no Club Athletico Paranaense (Arena da Baixada). O evento acontece a cada dois anos em Curitiba e é promovido pelo programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e o Serviço Social do Comércio (Sesc) Cidadão.



De acordo com a coordenadora do Justiça no Bairro, Desembargadora Joeci Machado Camargo, esse momento é muito esperado por aqueles que têm o sonho de formalizar a sua união. “Nós que estamos à frente dos preparativos e da organização da festa também compartilhamos dessa felicidade, são horas de alegria e de muita emoção. Então, venha fazer parte desta linda cerimônia aqui em Curitiba”.