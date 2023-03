Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Programa Universidade para Todos – Prouni abriu as inscrições para o processo seletivo de 2023. As vagas disponíveis são para ingresso nos cursos presenciais de graduação e sequenciais de formação específica, ainda para o primeiro semestre deste ano. As inscrições devem ser efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio da página http://acessounico.mec.gov.br/prouni. O prazo vai até sexta-feira, dia 3 de março de 2023.

O programa, criado pelo Governo Federal, tem como objetivo incentivar o ingresso de jovens e adultos ao ensino superior. As bolsas de estudo, que podem ser integrais ou parciais, são voltadas para estudantes de baixa renda e a seleção utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério.

Para se inscrever, o candidato precisa atender a alguns requisitos, como ser estudante brasileiro não portador de diploma de curso superior; ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançado uma nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação; não possuir vínculo com Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); e ter cursado o ensino médio em escola da rede pública ou em escola privada na condição de bolsista.

O resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página do Prouni no dia 7 de março, como primeira chamada; e no dia 21 de março, como segunda chamada. Para mais informações, acesse: https://www.unicuritiba.edu.br/bolsas-financiamentos/prouni/.

Sobre o UniCuritiba

Com mais de 70 anos de tradição e excelência, o UniCuritiba é uma instituição de referência para os paranaenses e reconhecido pelo MEC como uma das melhores instituições de ensino superior de Curitiba (PR). Destaca-se por ter um dos melhores cursos de Direito do país, com selo de qualidade OAB Recomenda em todas as suas edições, além de ser referência na área de Relações Internacionais.

Integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil, o Ecossistema nima, o UniCuritiba conta com mais de 40 opções de cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, além de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado.

Possui uma estrutura completa e diferenciada, com mais de 60 laboratórios e professores mestres e doutores com vivência prática e longa experiência profissional. O UniCuritiba tem seu ensino focado na conexão com o mundo do trabalho e com as práticas mais atuais das profissões, estimulando o networking e as vivências multidisciplinares.