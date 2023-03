Mario Akira

A previsão do tempo para o fim de semana alerta sobre a possibilidade de chuva todos os dias, com volume grande em áreas localizadas do Paraná.



No sábado e no domingo, ainda podem ocorrer eventos de chuva mais forte nas diversas regiões do Estado.



Em Curitiba, o dia de hoje fica encoberto, com chance de pancadas de chuva. As temperaturas não oscilam muito, ficando entre a mínima de 18ºC e a máxima de 26ºC.

No sábado e no domingo, haverá pouca mudança. O céu na capital ainda fica parcialmente encoberto, com pancadas de chuva e temperaturas sem alteração grande.