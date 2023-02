Chuva em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A chegada de uma nova frente fria deixa o tempo bastante instável nesta quinta e sexta-feira, dias 2 e 3 de fevereiro. Durante a madrugada foram registradas chuvas fracas em todo o Estado. Em Curitiba, o acumulado de chuvas foi de 3,5 mm, segundo os dados do Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

As temperaturas estão em média gradáveis, com valores abaixo dos 20 °C em áreas mais ao sul e Campos Gerais, enquanto nos demais setores, com valores próximos aos 21 °C.

No período da tarde, em função do aquecimento diurno, há formação de um maior número de nuvens de chuva, e alguns temporais isolados são esperados. Contudo, em alguns setores, deve chover a qualquer hora do dia.

Mas o tempo deve mudar já a partir do final deste sábado, 4 de fevereiro, conforme o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacobsen.