Nesta quarta-feira, dia 05 de abril, o Instituto Dr. Ney Leprevost vai proporcionar uma Páscoa educativa e solidária para mais de duas mil crianças de Curitiba.

A tradicional “Páscoa da Cidadania”, que se encontra na sua 15ª edição, será realizada na Associação União Vila Sandra, na CIC, a partir das 17 horas, em uma tarde com atividades recreativas, educativas e distribuição de chocolates, geladinhos, pipoca, livros educativos, material de higiene bucal (escovas e pastas de dente), além da presença do “Coelinho da Páscoa”.

“Essa festa acontece no estádio do União Vila Sandra, mas todas crianças de Curitiba e região metropolitana serão muito bem vindas”, afirma Carina Zanier, presidente de honra do Instituto.

Como sempre acontece, um concurso de redação e de desenho vai premiar as duas crianças vencedoras com bicicletas. Uma comissão selecionará as redações e os desenhos inscritos, que neste ano tem como tema: “Nesta Páscoa, o que posso fazer para ajudar o próximo?”

“Páscoa é ressurreição de Jesus. Momento também de renovarmos no coração o sentimento de amor ao próximo e transformá-lo em ações”, afirma Ney Leprevost, fundador do Instituto que leva o nome do seu avô.

O evento conta com apoio das empresas Farmácias Nissei, Serra Verde Express, Fecomércio-Pr, Vida Emergências Médicas, Grupo Barigui, Casteval, Performance, Umbrella, Dataprom, Brafer Construções Metálicas S/A, Cini Bebidas, União Vila Sandra Esporte Clube, SESC e Geladinho Americano.

Já os colaboradores são: diretoras e professoras das escolas da região; equipe de monitores do SESC; equipe de voluntários do Instituto Dr. Ney Leprevost; equipe da Vida Emergências Médicas e Jornal Atos e Fotos.

O Instituto Dr. Ney Leprevost tem o nome do ex-prefeito de Curitiba e ex-procurador geral de Justiça, dr. Ney Leprevost. Não recebe e não pleiteia verbas públicas, atua com ajuda de voluntários, amigos e colaboração de empresas.

SERVIÇO:

15ª edição da Páscoa da Cidadania

Dia: 05 de abril (quarta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Associação União Vila Sandra – Vila Sandra

Endereço: Rua João Dembinski 1301, Vila Sandra/CIC

(Via Voluntários do Instituto Dr. Ney Leprevost)