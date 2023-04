Nesta quarta-feira, o Instituto Dr. Ney Leprevost vai proporcionar uma Páscoa educativa e solidária para mais de duas mil crianças de Curitiba.



A tradicional “Páscoa da Cidadania”, que se encontra na sua 15ª edição, será realizada na Associação União Vila Sandra, na CIC, a partir das 17 horas, em uma tarde com atividades recreativas, educativas e distribuição de chocolates, geladinhos, pipoca, livros educativos, material de higiene bucal (escovas e pastas de dente), além da presença do “Coelinho da Páscoa”. A festa acontece no estádio do União Vila Sandra.