Franklin de Freitas/Arquivo BP

Pancadas de chuva seguem ocorrendo sobre diversas regiões do Paraná desde a manhã desta segunda-feira (17). No Noroeste do Estado, os eventos eram acompanhados também de raios, principalmente a partir da divisa com Mato Grosso do Sul.

Os volumes de chuva também continuam aumentando sobre as diversas regiões paranaenses, com destaque para os setores de Paranavaí (67,2 mm), General Carneiro (55,6 mm) e Cidade Gaúcha (55,4 mm), com dados até as 10 horas.

Na terça-feira (18), áreas de instabilidade vindas do Paraguai e Mato Grosso do Sul, associadas ao eixo da frente fria, mantém o tempo instável nas diversas regiões paranaenses. Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia. Novamente chove bastante em vários setores, com volumes expressivos.

Na terça as temperaturas devem começar a cair, especialmente na parte mais ao sul do Estado. Na quarta (19) o tempo pode melhorar, e o sol aparece em todas as regiões.