A Sanepar informa que, nesta terça-feira, será feita interligação de rede em Curitiba, que irá afetar o abastecimento de água nos bairros Barreirinha, Atuba e Santa Cândida. O serviço será das 7h às 18h, com normalização prevista para as 23 horas.

Também haverá desligamento de energia programado na Estação de Tratamento Karst. Com isso, fica afetado o abastecimento de água nos bairros Guarani, Rio Verde, Campo Pequeno, Embu, Arruda, Santa Fé, Curitibano, Roça Grande, Centro e Colônia Faria, em Colombo.