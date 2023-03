Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30), para cumprir 7 ordens judiciais referentes à investigação do homicídio de Andrei Kruger Fajardo, 26 anos.

Dentre os mandados, estão quatro de busca e apreensão e três de prisão temporária contra os envolvidos no crime.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia