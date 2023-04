Foto: João Frigério

O motorista responsável por um gravíssimo acidente que resultou em duas mortes na noite desta segunda-feira (17 de abril) em Curitiba, entre os bairros Fanny e Lindoia, deixou a cadeia nesta quinta-feira (20). O homem, que é investigado porque poderia estar participando de um racha quando se envolveu no acidente, pagou uma fiança de R$ 1.302 para ficar em liberdade enquanto corre o processo.

A ocorrência foi registrada na esquina das ruas Santa Bernadethe e Henry Ford. Segundo testemunha, dois veículos, um de cor preta e outro de cor branca, participavam de um racha e vinham em alta velocidade pela rua Santa Bernadethe. Foi quando um outro veículo, um carro vermelho que vinha pela rua Henry Ford, tentou atravessar a Santa Bernadethe e acabou sendo atingido pelo carro branco.

O motorista acusado de participar de um racha fez o teste do bafômetro no local do acidente, o qual deu negativo. Ele ainda negou que estivesse participando de uma corrida clandestina ou qualquer coisa do tipo, mas como havia uma testemuha afirmando o contrário ele acabou sendo detido e levao à Delegacia de Delitos de Trânsito após ser atendido em um hospital.

Uma das vítimas do acidente foi Luiz Eduardo Schlocobier, irmão do jogador Luiz Henrique Schlocobier, atleta revelado pelo Coritiba. A outra é a jovem Gabrielle Ribas Simões, que havia acabado de completar 21 anos.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que estão sendo periciadas e deverão ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos.