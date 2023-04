Investimentos na Atenção Primária à Saúde ampliam e descentralizam os atendimentos no Paraná (Foto: Geraldo Bubniak/AEN)

A expansão da regionalização da Saúde é uma das prioridades do Governo do Estado, com os objetivos de ampliar os atendimentos à população e descentralizar dos serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná. Durante os 100 primeiros dias desta segunda gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, foram efetivadas diversas ações com foco na Atenção Primária à Saúde.

Porta de entrada do SUS e caminho inicial do Sistema de Saúde, a APS apresenta uma cobertura de 85,38% da população paranaense. São 699 postos e 2.014 unidades de saúde no Estado. As equipes realizaram mais de 2 milhões de atendimentos individuais e cerca de 2,7 milhões de procedimentos nesses estabelecimentos, desde o início do ano. Os dados são da plataforma eGestor, que dá acesso a vários sistemas de informação da APS.

“A Atenção Primária é um dos pilares da saúde pública, desenvolvendo ações de promoção à saúde, vigilância, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Tem recebido um destaque especial durante o governo Ratinho Junior. A cobertura de atendimento é ampla, assegurando atendimento integral”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Uma das estratégias que se destacaram nesse primeiro trimestre foi a nova fase do PlanificaSUS. O programa, elaborado para a integração e organização da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) em rede com a APS, deverá ser implantado em mais 450 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Paraná. Em 2022, 423 UBS já haviam sido indicadas para a realização do projeto, totalizando agora 873 UBS que estarão envolvidas nesta ação de fortalecimento do SUS.

É na APS que são aplicadas as vacinas, fundamentais para prevenção de muitas doenças. A Sesa continua mobilizada na descentralização de doses às Regionais de Saúde, assim como na promoção de campanhas e orientação permanente para a busca ativa das pessoas que necessitam de se vacinar.

A imunização ganhou destaque no final de março, com a antecipação da campanha da Influenza. Outra inciativa importante foi o “Dia D”, realizado em15 de abril nas 22 Regionais de Saúde. Os objetivos foram evitar as formas mais graves de doenças como a Covid-19 e a gripe e, também, colocar em dia doses atrasadas.

Foram mobilizados mais de 5 mil profissionais da saúde e contabilizadas 308.906 doses aplicadas nos 399 municípios do Paraná, em cerca de 1,3 mil locais da vacinação. Além das vacinas contra a gripe e a Covid-19, houve a oferta de imunizantes para prevenção de outras doenças, entre elas poliomielite, sarampo e varicela.

O Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Provigia) também ganhou força neste período. O Governo do Estado anunciou a antecipação do pagamento do programa, no valor de R$ 9 milhões, a todos os municípios, como medida de enfrentamento às arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. O recurso financeiro pode ser utilizado para compra de medicamentos e insumos, além de outras demandas voltadas para o combate dessas doenças.

OUTRAS AÇÕES – Na segunda quinzena de março, foi formalizado o pagamento de R$ 59,8 milhões para municípios que aderiram aos incentivos financeiros de investimento do Governo do Estado para a APS.

Os recursos, que serão destinados à aquisição de novos veículos, equipamentos e kits odontológicos, têm como intuito melhorar a qualidade no atendimento aos usuários SUS, para o contínuo fortalecimento da regionalização de serviços no Paraná.

Especificamente para a saúde bucal, o valor destinado é de R$ 14,9 milhões para 185 municípios e refere-se a kits odontológicos que contam com instrumentos planejados para construir salas completas de atendimento.

Saúde mental, cuidado à pessoa idosa, cuidado materno infantil, redução da mortalidade de gestantes são algumas das assistências à população que necessitam de um olhar humanizado. Nesse sentido, cada vez mais as equipes multiprofissionais de saúde recebem qualificação, com capacitações direcionadas.

Há, ainda, o acompanhamento da saúde da população com doenças crônicas como hanseníase, tuberculose, diabetes e hipertensão arterial.

De 2019 a 2022, foram repassados R$ 195.228.976,13 para a aquisição de equipamentos das UBS. O recurso permite, por exemplo, a realização de exames, como a coleta de citopatológico do colo de útero, e a solicitação de mamografia, dentre outros exames oferecidos na rede.