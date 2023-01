(Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

Uma verdadeira tragédia ocorreu em Guaramiranga, na região central do Paraná, na noite deste sábado (7 de janeiro). Na BR-373, dois irmãos acabaram falecendo após a moto em que eles estavam colidir contra uma camionete, na altura do quilômetro 251 da estrada.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente, que envolveu uma motocicleta Honda sem placas e uma Toyota/Hilux com placas de Prudentópolis. As vítimas, que estavam na moto, tinham 22 e 16 anos e foram identificados como Eric SIlva Santos e Karen Sabatovski, respectivamente. Eles morrem no local do acidente.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, junto do Corpo de Bombeiros. O motorista da camionete, que tem 28 anos, não teve ferimentos e fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.

Agora a Polícia Civil investiga o caso para descobrir o que teria provocado a tragédia. Os corpos dos irmãos foram recolhidos ao IML de Ponta Grossa.

Conversão ilegal termina em acidente grave na Rodovia da Uva

Já em Curitiba, no bairro Santa Cândida, um Fiat Uno tentou realizar uma conversão ilegal em um retorno na Rodovia da Uva e acabou colidindo contra um caminhão. O motorista do carro, que tem apenas 19 anos, acabou sendo lançado para fora do automóvel após a batida e foi resgatado em estado grave e encaminhado ao hospital por socorristas do Siate.

Após ligar para o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro teria fugido do local do acidente, numa cena que foi flagrada por câmeras de segurança. Já o jovem motorista voltava para casa após o trabalho em uma pizzaria de Colombo e sua namorada vinha o acompanhando numa motocicleta e viu todo o acidente, o que pode ajudar a polícia na identificação do motorista do caminhão.

Viatura tomba após bater contra carro em Londrina

Por fim, em Londrina, no norte do Paraná, uma viatura do Batalhão de Choque bateu contra um automóvel no cruzamento da Avenida Dez de Dezembro com a Rua Tremembés e acabou tombando na pista. O episódio ocorreu na noite de sábado e, segundo testemunhas, a viatura seguia em alta velocidade pela via e teria passado pelo cruzamento no momento em que o semáforo fechava. Um ônibus chegou a parar para que os policiais seguissem para o atendimento de uma ocorrência, mas o motorista de um Peugeot não viu a camionete policial.

A situação terminou com o veículo policial destruído, mas os três policiais que estavam no automóvel não sofreram ferimentos. Já no Peugeout, duas pessoas ficaram presas nas ferragens e tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros. Uma adolescente, inclusive, sofreu uma fratura no nariz e precisou ser encaminhada ao hospital.