O isolamento social imposto pela pandemia fez com que os atendimentos da Patrulha Maria da Penha disparassem em Curitiba nos últimos anos. Em 2019, foram 4.600 atendimentos. Em 2020, 7.145. No auge da pandemia, em 2021, foram 11.989 atendimentos. Em 2022, mesmo com o retorno gradual das atividades, foram 8.678 atendimentos registrados.



Pioneira no Brasil, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Curitiba completa nove anos de existência nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Desde o início do programa até agora, foram 49.561 atendimentos feitos a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar na capital pelas equipes especializadas da patrulha.



“Contamos com equipes altamente preparadas que fazem o acolhimento e monitoramento dessas vítimas. De forma humanizada, a Guarda Municipal faz visitas domiciliares e acompanha caso a caso, para que todo o suporte necessário seja ofertado. Contamos ainda com o dispositivo do botão do pânico que é acionado pela vítima em caso de necessidade”, explica o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.