Mario Akira/Arquivo BP

Os próximos dias não devem ter mudanças nas condições do tempo, com possibilidade de chuva todos os dias e temperaturas em elevação gradual. Hoje, a máxima pode chegar ou passar dos 26ºC em Curitiba.



Assim deve ficar até o fim de semana. Chuva e termômetros com marcas masi altas, apesar de ainda não fazder calor extremo.



Isso muda no domingo, quando dia pode ser de maior temperatura e chuva. A semana que vem começa com marcas mais amenas, depois volta a esquentar e, a partir do dia 23, está prevista uma friaca, quando os termômetros devem ficar em 19ºC de máxima.