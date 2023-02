Incêndio em barracão de reciclável, ontem, em Curitiba (Valquir Aureliano)

Um incêndio em um barracão de materais recicláveis em Curitiba obrigou o isolamento de diversas ruas na tarde de ontem no bairro Boqueirão. O imóvel atingido fica na rua O Brasil Para Cristo, mas diversas outras vias precisaram ser isoladas durante o combate às chamas.



Segundo dados do Sistema de Estatística de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do Paraná (SYSBM), ao longo do primeiro mês de 2023 os bombeiros registraram 946 ocorrências de incêndio no Paraná, o que dá uma média de 30 registros por dia ou ainda um incêndio a cada 47 minutos.



Neste começo de ano, as situações mais corriqueiras tem sido justamente os incêndios em edificação, com 352 registros. Na sequência aparecem os incêndios em vegetação (341) e as ocorrências envolvendo meios de transporte (155).



No mesmo período do ano passado, haviam sido registrados 956 incêndios no estado, com 343 ocorrências em edificação, 160 em meio de transporte e 367 em vegetação. Já ao longo de todo o ano de 2022, 11.800 situações foram atendidas pelos bombeiros, com 32 registros por dia. Um número expressivo, mas distante dos 19.854 incêndios ocorridos em 2021 (quando a média diária de ocorrências foi de 54).



Pulseirinhas/Litoral — A Polícia Militar do Paraná já distribuiu 17.440 pulseirinhas de identificação para crianças desde o início do Verão Maior Paraná, em 16 de dezembro de 2022, até a segunda-feira. O relatório da PMPR mostra que a maior quantidade foi entregue em Matinhos (8.925), seguida de Pontal do Paraná (4.721) e Guaratuba (3.794). Há reforço do efetivo da Polícia Militar em todos os municípios do Litoral