União Vila Torres/Divulgação

O corpo encontrado dentro de um saco, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã de sábado (04), foi identificado. Era Alan Delon Yves Vidal Alves de 30 anos, jogador do União Vila Torres, time do futebol amador de Curitiba. De acordo com informações da polícia, ele foi morto com um tiro na cabeça.

A morte do jogador gerou comoção nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o União Vila Torres lamentou a morte do atleta, que era filho de um dos diretores do clube.

“É com muita tristeza que nós da Diretoria Vila Torres e família, lamentamos o falecimento do nosso atleta Alan Delon ou mais conhecido como Fera ou Ferinha pela equipe! Recebemos a notícia hoje pela manhã do seu falecimento, um amigo além de tudo, desejamos força à família e ao nosso diretor pai do atleta. Fera participou desta grande equipe onde conseguimos o acesso à série A deste ano”, escreveu o clube no Instagram. Vários amigos também lamentaram a morte precoce do jogador.

O corpo foi encontrado por um morador na Rua Constante Moro Sobrinho, no bairro Quississana, que avistou o saco no terreno baldio e suspeitou que poderia ser um corpo pelo tamanho e chamou a polícia.

Segundo a perícia, o homem foi morto com tiro na cabeça.

A Polícia Civil investiga o caso.