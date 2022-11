Divulgação

O Jogo Por Um Teto será neste sábado, em Curitiba, e será o ponta pé inicial para arrecadar R$ 1 milhão destinados à construção de moradias emergenciais. O evento vai das 12h às 17 horas, no Estádio Couto Pereira.



Ao todo, 40 jogadores do Master da Seleção Brasileira e do Selecionado do Paraná entrarão em campo para disputar uma partida de futebol em prol da causa. Do Selecionado Brasileiro de Masters, estarão presentes: Dodô, Túlio Maravilha, Edilson Capetinha, Flávio Conceição, Robson, César Prates, Gustavo Nery Valber.



Além de Alex Bruno (Zagueiro), Zé Carlos (Volante), Giovanni (Meia E), Renaldo (Volante), Toninho Carlos (Zagueiro), Milene (Camisa nº 10 – convidado especial), Ketlen ((Camisa nº 7 – convidado especial), Antônio Lucas (Treinador), além dos jogadores Tiago (Goleiro nº 12), Fábio (Lateral E), Gabriel (Atacante camisa nº 30) e Dado (Meia E).



Do Selecionado Paranaense, estarão presentes: Jetson (Atacante), Leomar (Médio), Ednelson (Lateral E), Reginaldo Nascimento (Volante), Edson Bastos (Goleiro), Alessandro (Lateral D), Igor (Zagueiro), Auri (Zagueiro), Cocito (Volante), Paulo Rink (Atacante), Lúcio Flávio (Meia), Pizzato (Goleiro), Luizinho Netto (Lateral D), Pepo (Lateral), Rogério Souza (Meia), Veiga (Médio), Lipatin (Atacante), Castorzinho (Atacante), Tcheco (Meia) e Ademir Alcantara (Meia). A comissão técnica será composta por Catega (Treinador), Serginho (Auxiliar do Treinador), Henrique (Massagista) e Willian (Rouparia). Da arbitragem, estarão presentes Bicudo (Árbitro), Ariana (Bandeirinha) e Frankelin (Bandeirinha).