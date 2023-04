Foto: Reprodução

O município de Pontal do Paraná, no litoral paranaense, registrou neste sábado (8 de abril) um grave caso de afogamento, que permanece com um jovem de 19 anos desaparecido. A situação foi atendida pelo helicóptero Falcão 04, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Outras duas vítimas foram retirada da água pelos guarda-vidas.

A equipe do BPMOA realizou, sem sucesso, diversas buscas pelo rapaz desaparecido. Em virtude da degradação das condições meteorológica, contudo, a aeronave teve de retornar à base e a vítima masculina, residente de Piraquara, ainda não foi localizada.

As buscas agora seguem com a atuação do Corpo de Bombeiros.