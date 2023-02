Bpmoa

Um jovem de 21 anos ficou ferido após cair de altura de 20 metros após arrebentar uma corda durante atividade recreativa de pêndulo realizada sobre a água na Lagoa Azul, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente foi na tarde deste sábado (11).

A equipe da aeronave Falcão 04 do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) realizou o resgate, estabilizou a vítima e a retirou do local de difícil. Em seguida, ela foi aerotransportada para o Hospital do Rocio, em Campo Largo.