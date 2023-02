Divulgação/ BPMOA

O Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tiveram trabalho na manhã desta terça-feira (21 de fevereiro), quando ocorreu o resgate de um jovem de 21 anos, vítima de afogamento. A vítima, que estaria alcoolizada quando se afogou, ficou ferida em estado grave.

O resgate ocorreu próximo ao Posto de Guarda Vidas Caiobá, em Matinhos, com o auxílio da aeronave Falcão 08. Segundo informações do próprio BPMOA, a vítima, masculina, foi encontrada em grau 5 de afogamento, o que significa que se encontrava em parada respiratória (a classificação do afogamento ocorre em seis graus de gravidade).

O homem foi atendido e estabilizado pela equipe BPMOA e SAMU, sendo em seguida transportado de helicóptero para Paranaguá.

