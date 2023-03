João Frigério

Um jovem foi detido na tarde desta quinta-feira (9) tentando furtar oito ovos de Páscoa de marcas caras de um supermercado na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã em Curitiba. O jovem entrou e colocou os ovos em uma mochila e tentou sair do local com os produtos sem pagar.

