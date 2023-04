Divulgação/ BPMOA

Um jovem de 25 anos sofreu queimaduras por choque elétrico no início da tarde desta segunda (10) em Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com informações do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima se acidentou ao encostar um rufo na rede de distribuição de energia.

Ele foi encaminhado em aeronave do BPMOA para o Hospital Evangélico em Curitiba