(Reprodução Ceap/Facebook)

Letícia Kaefer de Oliveira, tinha apenas 19 anos e faleceu nesta segunda-feira, dia 13 de março, ao ser atropelada por um caminhão guincho. Ela estava em um ponto de ônibus, em frente a fábrica de produtos de higiene Mili, localizada no bairro Pinheirinho, quando foi morta pelo caminhão dirigido por um motorista que havia ingerido bebida alcoólica antes de pegar o volante.

Letícia havia se formando no começo do ano no Centro de Educação Profissional Anísio Pedruzzi, estagiava na unidade fabril e se preparava para iniciar o curso de socorrista. Nas redes sociais, a morte da jovem gerou grande comoção.

No perfil da instituição, a direção da escola prestou homenagens a ex-aluna e condolências aos familiares, amigos e colegas de turma.

Letícia era filha da servidora da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais Angelita Kaefer Pereira.

O velório do corpo de Letícia ocorre no Cemitério Bom Jesus dos Passos, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O enterro será nesta terça, no mesmo local.