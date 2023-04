Luana Carolina de Souza Barbosa, 27 anos, morreu a caminho na assinatura do contrato de compra da casa própria. (João Frigério)

Nesta segunda-feira (17), a justiça ouviu a motorista Ana Carolina que perdeu o controle do carro que dirigia na manhã deste último sábado, 15 de abril, matou a garupa e feriu um motociclista. Ela compareceu a Delegacia de Delitos de Trânsito acompanhada do advogado e do namorado. A motorista não tem habilitação.

