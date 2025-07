Chuva e frio chegam junto com julho que promete ser mais gelado que a média já registrada. (Ana Ehlert)

O mês de julho chegou ao Paraná com chuva e frio. O avanço da massa de ar polar, prevista para todo o Estado, deixou a madrugada gelada na região mais o Sul, onde houve registro de temperatura de -1,9ºC e sensação térmica de -7,6ºC. Esse ‘gelo’ foi registrado na área rural de Palmas, município a 374 quilômetros ao Sul de Curitiba, já na divisa com Santa Catarina.

Em 13 municípios, as mínimas desta terça, 1º de julho, não passaram de 5ºC, de acordo com o levantamento realizado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Distrito de Horizonte, em Palmas: -1,9°C

Palmas: -1°C

Francisco Beltrão: 0.5°C

Foz do Iguaçu: 1.5°C

Capanema: 2°C

Pato Branco: 2.1°C

São Miguel do Iguaçu: 2,4°C

Cascavel: 2,8°C

Santa Helena: 3,6°C

Candói: 3.9°C

Cruzeiro do Iguaçu: 4,3°C

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 4,8°C

Laranjeiras do Sul: 4,9°C

Vento e umidade intensificam o frio

Em outras sete localidades a sensação foi de um frio ainda mais intenso ao registrado pelas estações meteorológicas.

Distrito de Horizonte, em Palmas: -7,6°C (4h45)

Palmas: -4,9°C (5h15)

Cascavel: -3,7 °C (6h15)

Pato Branco: -3,2 °C (6h30)

Foz do Iguaçu (6h) e Francisco Beltrão (6h30): -2,8 °C

São Miguel do Iguaçu: -2,4 °C (5h45)

Santa Helena: -1,4 °C (6h30)

E o sol? Quando ele volta?

A primeira semana de julho terá como marca o frio e a chuva, principalmente na parte Leste do Paraná. Conforme os serviços meteorológicos, o tempo deve começar a melhorar um pouco, com pequenas aberturas de sol, a partir da quinta, 3, em Curitiba. Na Capital, devem ser registradas temperaturas entre 5ºC e 12ºC.

Até lá, os dias seguirão frios e com pouca variação de temperatura. Nesta tarde de terça, por exemplo, os termômetros em Curitiba não devem passar dos 10ºC. O dia começou com apenas 8ºC. Na quarta, as temperaturas oscilam entre 6ºC e 8ºC.

Alerta Geada

Para esta quarta, 2 ainda há indicativo de geada no Sudoeste e Sul do Paraná. Conforme o Simepar, pode ser de moderada a forte intensidade em regiões de baixada.

O amanhecer ainda será bastante frio no Oeste do estado, o que mantém alguma situação bastante pontual de geada fraca em regiões de baixada, do mesmo modo.