Julho chega com previsão de -1º e geada. Em Curitiba semana será gelada com máximas inferiores a’14ºC;(Valdelino Pontes)

A última segunda de junho, 30, chegou com chuva a Curitiba e temperatura de 12ºC, muito próxima dos 15ºC de máxima previstos para o dia. No entanto, o frio deve se intensificar mais no período do tarde quando deve ocorrer a mínima de 9ºC, prevista para o dia. Esse resfriamento, iniciado já no domingo, 29, se intensifica e marca a entrada de uma nova massa de ar polar no Paraná, em alerta desde ontem para um resfriamento brusco superior a 5ºC.

O Paraná segue até o último minuto desta segunda com dois alertas vigentes emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um deles prevê frio intenso para a madrugada desta terça, 1º de julho.

O Alerta Geada do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu ainda no domingo, um alerta prevendo geada de moderada a forte para os municípios da região Centro-Sul do Estado, principalmente daqueles na divisa com Santa Catarina.

Conforme o Climatempo, a frente fria que se formou no decorrer do domingo, avança neste começo de semana do Sul para o Sudeste e o ar polar começa a entrar no Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas e caracterizando uma nova onda de frio no país.

No Paraná, o risco de temporais ainda é alto pelo deslocamento do sistema, sobretudo no centro-leste do estado e a capital e o litoral começam a semana com risco para chuva forte e rajadas de vento – as temperaturas ficam baixas.

Temperatura de -1ºC no Paraná

A terça, 1º de julho, pode registrar manhãs de -1ºC, segundo do Simepar. Em General Carneiro essa é a temperatura prevista.

O Simepar prevê a ocorrência de geada de moderada para a região de Palmas, Pato Branco e União da Vitória na divisa com Santa Catarina.

Semana gelada em Curitiba

Já em Curitiba o frio chega mas menos intenso que o registrado na última onde de frio. A terça chega com mínima de 7ºC e na quarta e quinta, deve ficar em 6ºC. O detalhe é que, como as máximas não passarão dos 14ºC (máxima de sexta), a semana será bastante gelada na Capital.

Terça-feira e as temperaturas no Paraná