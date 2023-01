João Frigério

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Audiências de Custódia de Curitiba, pediu a conversão em prisão preventiva da prisão em flagrante de um motorista de caminhão que cometeu diversas infrações de trânsito na capital na manhã do último sábado, 14 de janeiro. O Juízo da Central de Audiências de Custódias de Curitiba deferiu o pedido da Promotoria de Justiça – com isso, o motorista deve ficar detido pelo menos até a conclusão do inquérito policial que investiga o caso, ou até nova decisão judicial em sentido contrário.

