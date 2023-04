Claudio Neves/Portos do Paraná

Após pedido do Ministério Público Federal (MPF), a 23ª Vara Federal de Curitiba autorizou à Polícia Federal (PF) acesso a todos os tipos de documentos e informações relacionados ao vazamento de nafta ocorrido no último domingo (9) no terminal marítimo Terin no Porto de Paranaguá (PR). Os mandatos foram cumpridos pela PF na manhã desta quinta-feira (13).

O pedido do MPF foi motivado por informações da Polícia Federal sobre negativa de entrega de documentos que estavam na posse de representantes do navio Stolt Sisto, responsável pelo transporte e bombeamento do combustível. Segundo a petição do MPF, sem esses documentos, “a investigação sobre as responsabilidades do acidente ficariam severamente prejudicadas”.

Na manhã da última segunda-feira (11), representantes do MPF estiveram em Paranaguá e se reuniram com integrantes do Ministério Público Estadual, da delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural (Delemaph), da delegacia de Polícia Federal e respectivos peritos criminais. No local do acidente foram colhidos elementos e impressões preliminares que subsidiaram o pedido de medida cautelar.

A nafta é um composto proveniente do petróleo utilizado como matéria-prima em indústrias do ramo petroquímico, na fabricação de substâncias como eteno, propeno, benzeno, tolueno e xilenos.