Reprodução/MPPR

A Justiça determinou que seja julgado em júri popular um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de feminicídio em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Em dezembro de 2022 ele desferiu golpes de faca no abdômen da vítima, sua esposa, que estava grávida de cinco meses, causando-lhe um aborto. A mulher sobreviveu após ter sido imediatamente socorrida e levada para o hospital. A decisão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi expedida na última semana, no dia 9 de março.

