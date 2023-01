Reprodução/PMPR

Dois homens são presos com R$ 95 mil roubados de uma agência da Caixa Econômica Federal de Paranaguá, no litoral do Paraná. O caso aconteceu nesta madrugada de segunda-feira, 2 de janeiro e foi registrado pela Polícia Militar do Paraná (PM-PR).

