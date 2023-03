Leilão de veículos do Estado. (AEN)

O Governo do Paraná abre na próxima segunda-feira (20) os lances para o leilão de 150 de veículos recuperáveis e 80 de sucatas de automóveis da frota oficial do Estado que não estão sendo utilizados pela administração pública. O leilão é organizado pela Secretaria da Administração e da Previdência e contempla os municípios de Curitiba, Colombo e Maringá.

Os cadastros de interessados em participar do leilão e os lances poderão ser feitos até o dia 23 de março, no portal oficial do leiloeiro contratado, no site www.nakakogueleiloes.com.br.

Os lances eletrônicos serão efetuados a partir do valor mínimo definido para cada lote, considerando-se arrematante o licitante que fizer o maior lance por lote. Há uma motocicleta Yamaha HT/225 com lance mínimo de R$ 844,05 a Renault Fluence cujo valor começa em R$ 19.890,00.

O encerramento de lances acontece entre o dia 27 e 29 de março, conforme a numeração: dos lotes 1 a 76, os lances serão encerrados no dia 27/03 às 10h; dos lotes 77 a 153, até às 10h dia 28/03; por fim, o encerramento de lances para os lotes de 154 a 230 será feito às 10h do dia 29/03.

“A expectativa é grande para esse leilão, pois boa parte dos veículos pode ser recuperada, isso com lances iniciais abaixo de R$ 1.000,00, o que torna o certame ainda mais atrativo. Além disso, deixamos de gerar despesas para o estado e os recursos arrecadados voltam para os paranaenses, em outros projetos e soluções”, explica o secretário da Administração, Elisandro Pires Frigo.

Além de cadastro e lances feitos pelo portal oficial, os interessados podem visitar os lotes disponíveis para arremate.

Confira as datas, horários de atendimento e endereços:

Lotes 01 ao 80 – Município de Curitiba – Pátio da IDR-PR (Emater): Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, Santa Cândida – aberto para visita entre os dias 20 e 21, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 081 ao 094 – Município de Curitiba – Pátio da Seab: Rua Dos Funcionários, n.º 1.582, Cabral – aberto para visita dia 2, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 095 ao 122 – Município de Colombo – Pátio da Seed: Estrada da Graciosa, n.º 7.400, Jardim Boa Vista – aberto para visita dia 22, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 123 ao 230 – Município de Maringá – Pátio do IBC: Rua Francisco Ferreira de Miranda, n.º 1.976, Parque Residencial Aeroporto – aberto para visita dia 24, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Serviço:

Leilão de veículos e sucatas de automóveis

Data de início: de 20 de março

Data de encerramento (conforme numeração de lotes): 27 a 29 de março