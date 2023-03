O preço da carne foi um dos vilões da economia no ano passado (Franklin de Freitas)

Fazer um churrasco em Curitiba ficou menos salgado neste começo de 2023 do que era no mesmo período do ano passado. É o que revela um levantamento feito pelo Bem Paraná com base em dados do Programa “Clique Economia”, da Prefeitura de Curitiba, que registra diariamente o preço de centenas de itens em mercados de médio e grande porte na capital paranaense. Dos 25 itens analisados – entre carne bovina, de frango e de peixe -, 16 ficaram mais baratos nos últimos 12 meses, com os preços variando entre -19% e +13%.



Para a presente análise, foram levantados e comparados os preços de diferentes produtos no período entre os dias 1º e 8 de março de 2022 e 2023. Com relação aos 25 itens pesquisados, 16 são tipos diferentes de carne bovina; sete são pedaços de frango ou frango inteiro congelado; dois são peixes congelados; e ainda foi levantada a variação do preço da linguiça toscana, a campeã dos churrascos.



Verificando-se a variação proporcional de preços, os itens que tiveram maior queda de valor em março de 2023 em relação ao mesmo período de 2022 foram: asa de frango congelada (-19%, com o quilo da carne passando de R$ 23,74 para R$ 19,23); coração de galinha (-12%, de R$ 30,33 paa R$ 26,69 o quilo) e postas de tilápia congelada (com o pacote de 800 gramas do produtos caindo de R$ 24,47 para R$ 21,74).



Por outro lado, os produtos que tiveram maior alta no preço foram: filé de tilápia (+12,7%, com o custo de 800 gramas do peixe passando de R$ 34,51 para R$ 38,91), filé de peito de frango sem osso (+8,8%, com o quilo subindode R$ 21,19 para R$ 23,05) e costela de ripa (+5,8%, passando de R$ 27,00 para R$ 28,57 o quilo).



Quando analisada a variação nominal do preço das carnes, contudo, uma constatação no mínimo curiosa: a picanha, um dos cortes mais nobres de carne bovina e uma espécie de protagonista no cardápio da última campanha eleitoral (quando o candidato vencedor do pleito presidencial prometia que o povo voltaria a comer essa carne em seu governo), foi a carne que teve maior redução em seu preço, ficando R$ 7,68 mais barata: em março de 2022 o quilo de picanha custava R$ 82,74 e hoje custa, em média, R$ 75,05 (uma variação de -9,3%).



Outros itens com expressiva queda no valor nominal foram o contra filé sem osso, que ficou R$ 5,04 mais barato (com o quilo do produto passando de R$ 53,73 para R$ 48,69), e o filé mignon sem osso, cujo preço do quilo recuou R$ 4,95 (passando de R$ 86,94 para R$ 81,98).



Na outra ponta, os trÊs tipos de carne que ficaram mais caros (nominalmente) em 2023 foram: filé de tilápia (cujo preço subiu R$ 4,39), contra filé com osso (que subiu R$ 2,23, com o quilo do produto saindo de R$ 38,71 para R$ 40,94) e filé de peito de frango sem osso (cujo valor subiu R$ 1,87, passando de R$ 21,19 para R$ 23,05 o quilo).

Inflação oficial aponta oscilação no preço da carne bovina e também na de frango e de peixes em 2023

Os dados do Clique Economia possibilitam uma análise mais atualizada dos preços de produtos diversos nos mercados curitibanos. A inflação oficial na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), contudo, é medida pelo IBGE, através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). E esse índice, cujos dados mais recentes são referentes ao mês de janeiro de 2023, permitem identificar, num rol mais amplo de tipos de carne, quais os alimentos que estão pesando mais ou menos no bolso dos moradores da Grande Curitiba.



Considerando-se a inflação acumulada nos últimos 12 meses pesquisados (entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023), descobre-se que o preço das carnes, de maneira geral, acumulava queda de 0,85% até o início do ano, com quedas expressivas no preço de produtos como filé mignon (-15,5%) e capa de filé (-9,88%).



Por outro lado, o valor da carne de porco subiu nos últimos tempos, com alta acumulada de 3,01%, assim como o preço do frango teve alta (de 8,97% para o frango inteiro e de 7,02% para o frango em pedaços). Já entre os frutos do mar, a tilápia ficou um pouco mais salgada, subindo 1,03%, mas o camarão acumulava queda de 8,97% até janeiro.

Preço das carnes nos mercados de Curitiba

(dados pesquisados entre 1º e 8 de março de cada ano)



Fraldinha sem osso (1 kg)

2023: R$ 40,01

2022: R$ 38,96

Variação nominal: +R$ 1,05

Variação porcentual: +2,7%



Patinho sem osso (1 kg)

2023: R$ 40,89

2022: R$ 42,68

Variação nominal: -R$ 1,79

Variação porcentual: -4,18%

Contra filé sem osso (1 kg)

2023: R$ 40,94

2022: R$ 38,71

Variação nominal: +R$ 2,23

Variação porcentual: +5,75%



Costela ponta (1 kg)

2023: R$ 28,02

2022: R$ 27,53

Variação nominal: +R$ 0,49

Variação porcentual: +1,01%

Alcatra sem osso (1 kg)

2023: R$ 49,16

2022: R$ 51,07

Variação nominal: -R$ 1,90

Variação porcentual: -3,73



Alcatra com maminha sem osso (1 kg)

2023: R$ 48,30

2022: R$ 53,07

Variação nominal: -R$ 4,77

Variação porcentual: -8,98%

Filé mignon sem osso (1 kg)

2023: R$ 81,98

2022: R$ 86,94

Variação nominal: -R$ 4,95

Variação porcentual: -5,7%



Coxão mole sem osso (1 kg)

2023: R$ 43,71

2022: R$ 45,21

Variação nominal: -R$ 1,50

Variação porcentual: -3,32%



Posta vermelha sem osso (1 kg)

2023: R$ 38,53

2022: R$ 39,26

Variação nominal: -R$ 0,73

Variação porcentual: -1,85%

Músculo com osso (1 kg)

2023: R$ 25,39

2022: R$ 24,63

Variação nominal: +R$ 0,76

Variação porcentual: +3,07%



Posta branca sem osso (1 kg)

2023: R$ 38,23

2022: R$ 38,09

Variação nominal: +R$ 0,14

Variação porcentual: +0,37%



Contra filé sem osso (1 kg)

2023: R$ 48,69

2022: R$ 53,73

Variação nominal: -R$ 5,04

Variação porcentual: -9,38%

Picanha (1 kg)

2023: R$ 75,06

2022: R$ 82,74

Variação nominal: -R$ 7,68

Variação porcentual: -9,28%



Carne moída de 1ª (1 kg)

2023: R$ 35,37

2022: R$ 38,02

Variação nominal: -R$ 2,66

Variação porcentual: -6,99%



Costela de ripa (1 kg)

2023: R$ 28,57

2022: R$ 27,00

Variação nominal: +R$ 1,57

Variação porcentual: +5,81%



Asa de frango congelada (1 kg)

2023: R$ 19,23

2022: R$ 23,74

Variação nominal: -R$ 4,51

Variação porcentual: -19,01%



Filé de peito de frango sem osso (1 kg)

2023: R$ 23,05

2022: R$ 21,19

Variação nominal: +R$ 1,87

Variação porcentual: +8,81%



Coxinha da asa (1 kg)

2023: R$ 16,18

2022: R$ 17,35

Variação nominal: -R$ 1,18

Variação porcentual: -6,78%



Frango a passarinho (800 g)

2023: R$ 13,09

2022: R$ 12,71

Variação nominal: +R$ 0,38

Variação porcentual: +2,97%



Coxa e sobre-coxa (1 kg)

2023: R$ 12,22

2022: R$ 12,71

Variação nominal: -R$ 0,48

Variação porcentual: -3,81%



Frango inteiro (1 kg)

2023: R$ 9,15

2022: R$ 9,78

Variação nominal: -R$ 0,63

Variação porcentual: -6,4%



Coração de galinha (1 kg)

2023: R$ 26,69

2022: R$ 30,33

Variação nominal: -R$ 3,64

Variação porcentual: -12%



Postas de tilápia (800 g)

2023: R$ 21,74

2022: R$ 24,47



Variação nominal: -R$ 2,73

Variação porcentual: -11,16%



Filé de tilápia (800 g)

2023: R$ 38,91

2022: R$ 34,51

Variação nominal: +R$ 4,39

Variação porcentual: +12,73%



Linguiça toscana (1 kg)

2023: R$ 18,91

2022: R$ 20,41

Variação nominal: -R$ 1,50

Variação porcentual: -7,33%