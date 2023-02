Luiz Costa/SMCS

A partir deste sábado (25/2), a linha 633 Maria Angélica, que atualmente liga o Terminal Pinheirinho a ruas da região sul da cidade, terá o trajeto estendido até o Terminal Sítio Cercado. A medida beneficia os 1.223 passageiros por dia da linha, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital.

A linha terá seu itinerário estendido para as ruas Miguel Raicoski Sobrinho, Padre Rafael José Kalinowski, Francisco Claudino Ferreira e Marte, Dr. Levy Buquera e Terminal Sítio Cercado, em ambos sentidos. Com isso, a linha terá novos pontos de parada nas ruas Miguel Raicoski Sobrinho, Francisco Claudino Ferreira e Marte. A linha realizará parada para embarque e desembarque, no Terminal Sítio Cercado, em frente à parada da linha 649 Pirineus. Confira o novo trajeto

Nos ônibus foram colocados cartazes com mapas indicando as mudanças. A linha Maria Angélica aceita pagamento por meio de cartão transporte Urbs e cartões de débito e crédito.