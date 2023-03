Uma nova etapa de intervenção no lote 4.1 da Linha Verde, nas proximidades do trevo do Atuba, exigiu o estreitamento da pista da rodovia, sentido Pinheirinho, em frente à loja Balaroti. Com isso, uma das duas faixas da via ficará interditada à passagem de veículos.



A interdição começou na tarde de quarta-feira e a previsão é de que dure aproximadamente 30 dias.

O trecho está sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam aos motoristas que reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao se aproximar do local.