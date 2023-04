Show Indigo Borboleta Anil (Caroline Lima)

A marcante voz que vem ganhando o mundo, Liniker, retorna a Curitiba, na sexta-feira, dia 29 de abril, às 21h, para única apresentação no palco do Teatro Guaíra. Com a turnê inédita “Indigo Borboleta Anil”, a cantora marca a estreia solo nos palcos e promete os maiores sucessos da carreira. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 50 via Disk Ingressos. A produção local é das produtoras Polarize Comunicação e Eventos e Brave Produções.

