A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) realiza a quarta e última edição do evento Litoral Cidadão desta temporada nesta quarta-feira (25), em Paranaguá. O objetivo é apresentar à comunidade os serviços realizados pelas forças de segurança no Estado e, com isso, aproximar a população das polícias e do Corpo de Bombeiros.

O evento, que iniciou no dia 4 de janeiro em Matinhos, percorreu Pontal do Paraná e Guaratuba e faz parte da programação do Verão Maior Paraná.

A iniciativa leva orientações sobre serviços, expõe equipamentos e veículos usados nas forças, bem como realiza atividades de lazer para crianças. Os cães policiais, que se tornaram uma atração especial, também vão estar presentes.

A agenda acontece das 15h às 19h, na Arena Albertina Salmon, localizada na rua João Régis, no bairro Ponta do Caju, em Paranaguá. A entrada é gratuita.