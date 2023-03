Gilson Abreu/AEN

O governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira (6), o balanço final da temporada de verão 2022/2023, e os resultados ficaram acima da expectativas. Segundo o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, havia um receio inicial de que o fluxo de turistas fosse drasticamente reduzido em função dos deslizamentos de terra na BR-376, BR-277 e na Estrada da Graciosa (PR-410), o que acabou não se confirmando.



Segundo um levantamento inicial da Associação Comercial e Industrial de Guaratuba, a ocupação do setor hoteleiro durante a temporada chegou a 90% entre o fim de 2022 e o início de 2023.

Já segundo a Associação Comercial e Industrial de Pontal do Paraná, os setores supermercadista e gastronômico afirmam que houve acréscimo de faturamento em relação de pelo menos 30% Foi também uma das temporadas mais movimentadas, com dezenas de shows ao longo da estação.