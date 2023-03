Imagem Ilustrativa/Franklin de Freitas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (13), um alerta para chuvas fortes até a manhã desta terça-feira (14) no Litoral do Paraná. O alerta é de nível médio, na cor laranja. O alerta é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.



No Paraná, o dia também deve ser com instabilidade em vários setores, inclusive com a ocorrência de raios em algumas áreas.



Em Curitiba, o dia também fica parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva. O mesmo deve ocorrer até esta quarta-feira (15).



O sol pode aparecer na Capital em céu mais aberto a partir da quinta-feira (16).